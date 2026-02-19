El nuevo Instituto-escuela Cap Salou será una realidad durante el próximo curso 2026-27

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El gobierno municipal de Salou aprobó este miércoles en sesión plenaria la cesión a la Generalitat de lo que serán los terrenos del futuro Instituto-Escuela Cap Salou. Un proyecto que hace 17 años que está sobre la mesa y que, según ha confirmado el alcalde de Salou, Pere Granados, se prevé que sea una realidad durante el próximo curso 2026-2027. «El Gobierno está en marcha para abrir la escuela lo antes posible», aseguraba el alcalde, destacando la rapidez con que se prevé que se lleve a cabo la propuesta, aprobada por unanimidad durante el Pleno.

La construcción, que será modular, facilitará la creación de unas instalaciones que se adaptarán a la demanda de la zona del Cap. Se situará como se planteó inicialmente el año 2023, entre el Pla de Maset y la calle Fonoll, unos terrenos de más de 12.000 metros cuadrados que volvió a solicitar la Generalitat ahora hace tres años, pero que finalmente no se concedieron durante el procedimiento a causa de la falta de varios informes requeridos. «El año 2010 el Gobierno no consideró prioritaria la construcción del centro, aunque ya alertábamos de la necesidad educativa que comportaría el aumento de población», lamentaba Granados.

El objetivo de las instalaciones es liberar la saturación de los centros escolares que actualmente vive el municipio, planteando un recinto que evolucione a medida que avancen los niveles educativos entre los tres y los dieciséis años.

El recinto prevé una línea de I3 y una de ESO para empezar este año

Adaptación

El recinto iniciará con diferentes niveles escolares, con una línea de I3 y otra de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), tal como solicitó el consistorio. De esta manera, cada año se introducirán los niveles necesarios hasta cubrir toda la demanda educativa de la zona.

El año pasado, la consellera de Educació, Esther Niubó, «aseguró el compromiso» de la Generalitat con el municipio para sacar adelante la iniciativa. Después de procesar los requerimientos, que incluían propuestas como la definición del centro como «Instituto y Escuela» al mismo tiempo o demandas de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), el gobierno salouense ha dado luz verde para impulsar el proyecto.

La propuesta, sin embargo, sigue trabajándose por definido «su forma final». «Se trata de cuestiones estrictamente administrativas que no implican ninguna paralización del proyecto», ha remarcado el alcalde, que «ha apelado a la prudencia» a la hora de fijar calendarios concretos de inicio de obras. Tampoco hay aproximaciones por parte del consistorio sobre la cantidad de alumnos que acogerá el centro, a la espera de superar la fase previa y adjudicarse después de que, 13 años antes, el Gobierno lo descartara.