LAs historias de poder en el Baix Gaià

Los amantes de la historia local tienen una cita con la presentación del libro Els nobles del Baix Gaià a l'edat moderna (La Banya Edicions), obra de Salvador-J. Rovira i Gómez, historiador especializado en nobiliaria y profesor jubilado de Historia Moderna de la URV. El libro ofrece una mirada documentada sobre la nobleza vinculada a este territorio, centrándose en la evolución de los linajes, las formas de poder y la manera como este estamento influyó en la vida social y política entre finales del siglo XV e inicios del XIX.

A través de siete apartados, Rovira y Gómez sintetiza décadas de investigación, combinando una visión general de la nobleza catalana con estudios específicos sobre nobles feudales y otras figuras del estamento. También dedica secciones a la heráldica y a las residencias nobiliarias del Bajo Gaià, con especial atención en los castillos de Altafulla, el Catllar, Creixell y Torredembarra.

Salvador J. Rovira i Gómez explica que el objetivo principal de la obra es hacer accesible al público del Baix Gaià todo el conocimiento disperso que había publicado en artículos y estudios. «Ahora me ha parecido bien sintetizar todos estos trabajos, darles una unidad y hacer una presentación al público. Mucha gente no los conoce, y con el libro lo podrán ver todo junto», asegura. Sobre los contenidos, el autor destaca la importancia de la baja nobleza de la zona, equiparable a los empresarios de nuestros días, que consiguieron privilegios gracias a su influencia y prosperidad económica. «Son personas que han triunfado en la sociedad y han conseguido un privilegio de nobleza. Eso los daba seguridad, respeto y exenciones fiscales,» apunta Rovira y Gómez, subrayando que la nobleza no sólo era un estatus social, sino un recurso de poder práctico y simbólico.

En cuanto a su elección del Baix Gaià como foco de estudio, el autor reconoce que su vinculación familiar y el interés por la nobleza han sido factores determinantes. «Se juntan dos campos de investigación a la cual siempre me han interesado». A eso, se añade un claro afán divulgativo: «Quiero que la gente conozca la historia de su territorio, porque aquello que se desconoce, se ignora», explica. El autor afirma que la concentración de nobleza del Baix Gaià no es extraordinaria con respecto a otras zonas del país. En paralelo, sin embargo, se conserva un legado tangible. «Todavía hay descendientes que mantienen casas y propiedades, especialmente de la baja nobleza, y eso permite rastrear la presencia histórica de los antiguos linajes», comenta. De esta manera, la investigación de Rovira i Gómez no sólo recupera nombres y linajes, sino que reconstruye una manera de organizar el poder y el territorio que todavía hoy deja huella.

El acto de presentación de Els nobles del Baix Gaià a l'edat moderna se hará este mismo sábado a las 11.30 h en la Pallissa de l'Era del Senyor de Altafulla, y tendrá un formato de conversación. Intervendrá Jordi Suñé Morales (antropólogo), que dialogará con el autor para contextualizar el marco histórico y social del Baix Gaià y destacar las claves del libro.

Con esta publicación, la editorial La Banya inicia una serie de actos de difusión del libro, que próximamente llegará a municipios como Torredembarra.