Altafulla activa los protocolos de seguridad por una incidencia en los sistemas informáticos municipales

El Ayuntamiento de Altafulla ha detectado una incidencia en los sistemas informáticos municipales y por eso se ha activado de manera inmediata los protocolos de seguridad previstos para estos casos.

Como medida preventiva, se ha procedido a parar temporalmente ciertos servicios informáticos con el objetivo de analizar el alcance de la incidencia y garantizar la protección de la información.

Los servicios técnicos municipales trabajan de forma coordinada con los organismos especializados para restablecer el funcionamiento normal de los servicios el más bien posible.

Mientras duren estas tareas algunos trámites y servicios municipales podrían verse afectados. Además se recomienda a la ciudadanía utilizar los canales de atención habilitados y consultar los canales oficiales municipales para seguir la evolución de la incidencia.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de la ciudadanía ante esta situación excepcional y seguirá informando puntualmente a través de sus canales oficiales.