La Asociación de Empresas de Hostelería de Vila-seca - La Pineda en colaboración con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vila-seca impulsan una nueva edición de la ruta de tapas Dgusta Vila-seca.

Cada jueves por la noche 16 restaurantes participantes ofrecerán una degustación acompañada de una bebida por un precio único de 6 euros. Las tapas se renovarán semanalmente, hecho que invita al público a repetir la experiencia y descubrir nuevas propuestas a cada establecimiento.

Como acción promocional, cada local entregará el pasaporte oficial de la ruta, que incluye 16 casillas. Cada vez que un cliente disfrute de una degustación, podrá sellarlo. Este año, como novedad destacada, el premio para completar el pasaporte será una tarjeta regalo de 15 euros, cortesía de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Vila-seca, intercambiable en cualquiera de los establecimientos asociados al ACEV.

Esta colaboración entre el sector de la hostelería y el comercio local ejemplariza la importancia de generar sinergias que contribuyan a reforzar el tejido económico del municipio. La iniciativa pone de manifiesto que el trabajo conjunto entre sectores beneficia los negocios, la ciudadanía y el conjunto de la ciudad.

Los restaurantes participantes en esta edición son: en Vila-seca: Rampers, Patio&Grill, Can Robles, Can Tabares, Playoff Gastropub, Malavida, Rafaella Gastrobar, Centru Cafè, El Fénix y Pensió Salvadó. En La Pineda: La Tasketa d'en Manel, Mix La Pineda, Hamburguesería Oh La La y Mitz Bar & Lounge. En La Plana: Bar Vicente y Calero Bar Cafetería.

Con esta nueva edición, la AEH reafirma su compromiso de seguir trabajando para posicionar la gastronomía de Vila-seca y La Pineda como un atractivo de referencia, atraer visitantes entre semana y promocionar un sector estratégico para la economía local.

Les propuestas semanales, la actualidad y todas las novedades de Dgusta Vila-seca se podrán consultar en la página de Facebook y de Instagram @dgustavilaseca, así como en la web www.aeht.es/jornades-gastronomiques/.