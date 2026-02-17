Vila-seca da el pistoletazo de salida a la temporada cultural primavera-verano 2026 en el Celler

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca ha presentado esta mañana la programación cultural de primavera-verano 2026 en un acto celebrado en el Celler de Vila-seca. La concejala de Cultura, Ocio y Conocimiento, Manuela Moya, y el programador del Auditorio Josep Carreras, Josep Solórzano, han sido los encargados de dar a conocer una temporada que apuesta por la variedad y la calidad artística.

La nueva programación vuelve a ofrecer una propuesta variada, con una combinación de música, cine para todas las edades, teatro y danza. En cuanto a la oferta teatral, hay que destacar la iniciativa Ninguna Butaca Vacía, que vuelve al Celler con teatro de proximidad de la mano de Sala Trono, la cual nos traerá 'El dimoni, la mare i jo' el sábado 21 de marzo.

La música también tendrá un papel protagonista con propuestas destacadas como la velada 'Música i tines' del sábado 18 de abril, que contará con Gerard Quintana y Jordi Batiste, y una nueva edición del ciclo Jazz Vila-seca, con un concierto en el Celler, el de David Pastor & Cuarteto, y dos conciertos en el Auditorio: Moisés P. Sánchez Trio y Con-fusión Project.

Como cada año, por su parte, las escuelas de danza harán sus festivales al finalizar el curso, así como los institutos también pondrán en escena sus obras.

Con respecto al Auditorio Josep Carreras, se mantiene la apuesta para dar apoyo a talentos jóvenes formados en el territorio, que encuentran en el escenario de Vila-seca un trampolín para proyectarse hacia grandes salas. También hay que destacar la colaboración con una universidad del Canadá, que permitirá ofrecer tres conciertos de gran dimensión artística los próximos 22, 24 y 30 de mayo con el 'Perspective Festival'. La programación incluye, además, conciertos con artistas consagrados como Àngel Òdena y la Orquesta Camerata XXI.

Durante su intervención, la concejala Manuela Moya ha remarcado que se ha conseguido superar la cifra de 13.000 asistentes entre el Auditorio Josep Carreras, la programación estable del Celler y las actividades de Fiesta Mayor celebradas en este espacio. Según ha detallado, aproximadamente el 45% del público corresponde al Auditorio y el 55% en el Celler, «un dato que confirma el buen momento de la cultura en Vila-seca» ha concluido.

Por su parte, Josep Solórzano ha puesto en valor especialmente la colaboración internacional con la universidad canadiense, que permitirá ampliar la oferta musical y ofrecer al público propuestas de alto nivel artístico.