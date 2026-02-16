Salou prevé instalar un nuevo ascensor en la Biblioteca Municipal

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou inicia el proceso para instalar un nuevo ascensor en la Biblioteca Municipal con el objetivo de conectar las dos plantas del edificio. El proyecto pretende modernizar las instalaciones del equipamiento, inaugurado en 1990 e incluido en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña. El ascensor se construiría dentro de la zona de los lavabos, donde se crearía el hueco para acoger el equipamiento, teniendo en cuenta, según el proyecto, la posibilidad de «crear una tercera planta» en un futuro.

El plazo de ejecución se establece en cuatro meses, teniendo en cuenta la necesidad de instalaciones eléctricas, y se completará con un presupuesto total de casi 130.000 euros. La propuesta debía entrar en funcionamiento, de acuerdo con el proyecto publicado por el consistorio, entre la Navidad de 2024 y principios de 2025, pero los retrasos en la adjudicación de los trabajos han frenado el proceso hasta su reactivación el pasado mes de enero. Durante la evaluación del proyecto en 2024 se realizaron comprobaciones en el espacio para verificar su viabilidad. La iniciativa figura en el informe como un «elemento de necesidad social», ausente en el recinto durante más de tres décadas.

Necesidad

El equipamiento tendrá capacidad para ocho personas y se adaptará a dos paradas, con posibilidad de una tercera. De este modo, el acceso al ascensor se realizará una vez dentro del edificio, a través del acceso e itinerario accesible: nada más entrar, a la izquierda, se ubicaría el pasillo de acceso a los lavabos y al espacio que se crearía, que permitiría el embarque en el ascensor conforme a los criterios de accesibilidad.

Actualmente, el proceso de adjudicación se encuentra en una segunda convocatoria, después de que el consistorio detectara defectos en la primera propuesta de la empresa subcontratista RUGIFA GROUP SL, aludiendo a diversas «respuestas dudosas» durante el proceso. Ahora la convocatoria se ha reactivado y se espera su resolución próximamente.