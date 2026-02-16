El director de IQOXE pilotará también la división química del grupo IQLIT

El director general de IQOXE, José Manuel Segura, asume la dirección de IQLIT dentro del CL Grupo Industrial. Con este nombramiento, se pone al frente de la dirección general de la División Química del grupo. La empresa explica que IQLIT es la compañía 'referente de emulsiones poliméricas en España', con más de 40 años, y que forma parte del holding desde el 2015.

En esta nueva etapa, con Segura en la dirección, quieren continuar con el desarrollo tecnológico y consolidar su posición de liderazgo estatal. Licenciado en Química (UB) y Máster en Ingeniería Química (Escuela IFP), Segura acumula más de 30 años como jefe de planta, director de producción y de fábrica, vinculada a BASF Tarragona y, en los últimos cuatro años, como director de IQOXE.