Muere un motorista en una salida de vía en la TV-2032 en Renau

Imagen de un vehículo de los Mossos alertando de un accidente.Cedida

Un motorista ha muerto este domingo por la tarde en un accidente de tráfico en la TV-2032 en el municipio de Renau (Tarragonès).

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17.18 horas que una motocicleta había sufrido una salida de vía al punto kilométrico 3,8.

El motorista y único ocupante del vehículo ha muerto. Se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La carretera está cortada en ambos sentidos.