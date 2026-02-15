Sucesos
Muere un motorista en una salida de vía en la TV-2032 en Renau
La carretera está cortada en los dos sentidos
Un motorista ha muerto este domingo por la tarde en un accidente de tráfico en la TV-2032 en el municipio de Renau (Tarragonès).
Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 17.18 horas que una motocicleta había sufrido una salida de vía al punto kilométrico 3,8.
El motorista y único ocupante del vehículo ha muerto. Se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La carretera está cortada en ambos sentidos.