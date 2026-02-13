Vila-seca carga contra el PDU metropolitano: «No podemos añadir más burocracia para los municipios»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La intervención de la directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura de la Generalitat, Elisabet Cirici, durante la presentación de las líneas estratégicas de la futura Área Metropolitana del Camp de Tarragona, ha provocado una reacción contundente por parte del Ayuntamiento de Vila-seca. El alcalde, Pere Segura ha aprovechado la ocasión para reiterar públicamente su rechazo al Plan Director Urbanístico (PDU) metropolitano y para reafirmar el posicionamiento crítico con el modelo de planificación supramunicipal que se está planteando.

Segura advierte que Vilaseca no participará en ningún proceso que suponga «añadir una nueva capa normativa» sobre el territorio ni que pueda comportar una dilución de las competencias municipales. El alcalde ha sido especialmente tajante a la hora de rechazar el PDU, afirmando que este instrumento puede acabar incrementando la burocracia para la ciudadanía y limitar la capacidad de gestión de los ayuntamientos.

Uno de los ejes centrales del posicionamiento de Vila-seca es la jerarquía de los instrumentos de planeamiento. El municipio recuerda que el PDU es un instrumento subordinado al Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona, un documento que, según el consistorio, «ya ha agotado su horizonte». Por este motivo, Vila-seca considera que el debate estratégico real no tendría que centrarse en la creación de nuevos instrumentos urbanísticos, sino en la revisión y actualización del Plan Territorial vigente.

Desde el punto de vista del Ayuntamiento, resulta incoherente construir un nuevo marco de planificación urbanística supramunicipal sobre una base territorial que considera superada. En este sentido, defiende que cualquier reflexión de futuro tendría que empezar por redefinir el marco territorial superior, antes de impulsar herramientas que condicionen el planeamiento municipal durante décadas.

Vila-seca también pone en duda la necesidad del PDU como herramienta de coordinación supramunicipal. Según el consistorio, la legislación actual ya dispone de mecanismos específicos para abordar aquellas cuestiones que requieren consenso entre municipios, sin necesidad de imponer una estructura general adicional que afecte al conjunto del planeamiento urbanístico local. Para el gobierno municipal, la creación de un nuevo instrumento sólo sería justificable si existiera un consenso real, previo y formal entre los ayuntamientos implicados.

Precisamente en relación con el consenso, Vila-seca discrepa de las afirmaciones que apuntan a un amplio acuerdo territorial en torno al PDU. El municipio asegura que este consenso no existe en los municipios que se están exponiendo públicamente y reclama que cualquier proceso de planificación supramunicipal se base en acuerdos formales, reglas de decisión claras y un respeto explícito a la autonomía municipal.

A pesar de compartir el diagnóstico que el Camp de Tarragona es un territorio de elevada complejidad —donde confluyen actividad industrial, infraestructuras estratégicas y desarrollo urbano—, Vilaseca defiende que esta misma complejidad exige un rigor técnico extremo y un consenso institucional sólido antes de anunciar grandes proyectos o instrumentos de planificación en espacios que no son los órganos formales de decisión. Con este posicionamiento, Vila-seca mantiene la línea que ya expresó en su momento al no sumarse a la asociación impulsora del Área Metropolitana del Camp de Tarragona.

El municipio no cierra la puerta a la cooperación supramunicipal, pero deja claro que esta sólo será posible desde el respeto competencial, la igualdad efectiva entre municipios y una revisión previa y responsable del marco territorial actual.