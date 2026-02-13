El Parlament reclama la aprobación urgente de la Estación Intermodal de Vila-seca

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Parlament ha aprobado, a propuesta de la CUP, que se reclame la aprobación definitiva, de manera urgente, del proyecto de la estación Intermodal en Vila-seca. Esta iniciativa sitúa en el centro una necesidad compartida por miles de trabajadoras y trabajadores del Camp de Tarragona: disponer de un sistema de transporte público útil, conectado y eficiente. La propuesta consiguió en el Parlament 93 votos a favor, con la abstención del PSC.

Ante la batalla de campanarios entre diferentes municipios, la CUP ha querido poner el foco en la clase trabajadora que utiliza el transporte público cada día y que necesita mejoras reales y urgentes para poder moverse con libertad. En un comunicado aseguran que el debate no puede girar en torno a intereses localistas o partidistas, sino en torno a garantizar una movilidad digna para la mayoría social.

La CUP del Camp ha defendido que «mientras algunas administraciones priorizan infraestructuras que no responden a las necesidades cotidianas de la población y que sólo favorecen el modelo turístico —como la ampliación del muelle de cruceros de Tarragona—, nosotros defendemos inversiones que mejoren la vida de la gente aquí y ahora».

De esta manera han defendido que el Camp de Tarragona necesita infraestructuras de movilidad que sean realmente útiles: una estación intermodal que conecte el AVE con los trenes regionales, el futuro tranvía y la red de autobuses, facilitando los desplazamientos internos y las conexiones con el resto del país. Consideran que la movilidad tiene que ser un derecho al servicio de la clase trabajadora y del conjunto de la ciudadanía.