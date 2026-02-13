Buscan figurantes de 25 a 50 años para un anuncio de publicidad en Altafulla

El anuncio se rodará en Altafula entre el 11 y el 13 de marzo.4Kasting

La Agencia de figuración para Tarragona, Lleida y las Terres de l'Ebrr, 4Kasting, busca figurantes para|por una publicidad en Altafulla. El perfil que piden son hombres y mujeres de 25 a 50 años. El rodaje tendrá lugar entre el 11 y el 13 de marzo, aunque sólo será un día de rodaje hay que tener disponibilidad los tres días.

Desde 4Kasting aseguran que priorizarán que los candidatos sean gente del territorio. Para participar hay que enviar nombre y apellidos, edad, población, teléfono (con whatsapp) y dos fotos actuales en mercat@4kasting.com Los seleccionados finales recibirán un whatsapp la primera semana de marzo.

No es la primera vez que la agencia de figuración abre un casting en el territorio. El último fue en noviembre de 2025 donde buscaban gente para un rodaje en el Nou Estadi.