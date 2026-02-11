Detenido un trabajador de la prisión de Mas d'Enric por acoso sexual a compañeras de trabajo

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un trabajador de la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragonès) por acoso sexual a otras trabajadoras del centro, según ha adelantado el 'Diario de Tarragona' y ha confirmado la ACN. El hombre fue arrestado este martes y está pendiente de pasar a disposición judicial.

Será entonces cuando el Departamento de Justicia decida qué hacer con el trabajador y cuáles mides tomar. Según el diario, el trabajador es psicólogo del centro y ya había sido suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por motivos similares, suspensión que había acabado hace unas semanas.

El Departamento de Justicia expresa su tolerancia cero a cualquier tipo de conducta que vulnere la libertad de las personas y rechaza todo tipo de acoso.