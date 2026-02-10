Normalidad en la alta velocidad de la estación del Camp de Tarragona

Normalidad a la alta velocidad de la estación del Camp de Tarragona a primera hora de este martes, el día siguiente que los sindicatos mayoritarios desconvocaran la huelga prevista hasta el miércoles. Los primeros AVE y Avants procedentes de Lleida Pirineos, Tortosa y Barcelona-Sants han llegado y se han ido puntuales. Sólo se han acumulado retrasos de cinco minutos en algunos de los trenes posteriores para ir a Barcelona o Valencia.

Christian Moreno, de Reus, ha cogido el tren para ir a Madrid por trabajo. Ha dicho que ha vivido el caos ferroviario con una «pizca de incertidumbre» porque hasta ayer no supo si podría ir y ha lamentado que los precios en avión eran altísimos: «Era prácticamente imposible, los vuelos costaban 600 euros, nos la hemos jugado, hoy hemos tenido suerte».

La megafonía de la estación del Camp de Tarragona anunciaba las llegadas y salidas de los trenes, sin incidencias, antes de las ocho de la mañana. Más tarde, las pantallas han indicado que se ha suprimido el AVE Barcelona-Sants previsto para las 8.57 horas y también han mostrado retrasos de más de quince minutos.

Christian ha explicado que coge el AVE un par de veces cada dos o tres meses para ir a su oficina de Madrid a trabajar. Su tren ha salido con unos cinco minutos de retraso y ha dicho que son unos minutos comprensibles dada la situación de las últimas semanas en la red ferroviaria. Con más resignación se toma la reducción de la velocidad del alta velocidad a lo largo del trayecto. «No sé lo que tardará, creo que ahora con la velocidad reducida son unas cuatro o cinco horas, nos lo tomaremos con calma. Bajamos series, películas y con tranquilidad, la cosa es llegar», ha afirmado.

Otro de los usuarios que han subido al tren es Jaume, que viene del Vendrell para desplazarse también hacia Madrid a hacer una entrevista de trabajo. «Hoy, sale en hora, ayer hubo un poco de movimiento por todo lo que está habiendo», ha dicho. Este pasajero apoya las reivindicaciones de los maquinistas después de la huelga de este lunes. «Estoy a favor de toda la gente que convoca estas vagas, tenemos que collar un poquito todos a la Generalitat, yo estoy muy molesto con la zona de bajas emisiones, últimamente el país, en general, está un poco dejado», ha espetado.

José Carlos Ruíz es otro de los viajeros que se va hacia Madrid también por trabajo. Él ha explicado que han tenido problemas para comprar los billetes. «Hoy, nada todo bien, pero es primera hora, ya veremos», ha apuntado. Algunos de los usuarios habituales del AVE hacia Barcelona se han quejado que ayer los compraron el billete cuando no se ofreció el servicio por la convocatoria de huelga.