Vila-seca calienta motores para un Carnaval con 1.600 participantes y 15 collas

Vila-seca se prepara para celebrar el Carnaval con una programación de actividades que se alargará durante cinco días y que llenará las calles de música, disfraces y fiesta. El municipio ya lo tiene todo a punto para dar el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más esperadas del año.

El Rey Carnestoltes hará su llegada el viernes 13 de febrero en la plaza de la Iglesia Vieja, a las 19.25 h. Acompañado de la Txaranga Band Tocats, recorrerá las calles del Centro Histórico hasta la plaza de Estudi, donde tendrá lugar la entrega de los premios del 12.º Concurso de Cartells de Carnaval. En este mismo espacio se pronunciará el discurso inaugural y se hará la entrega simbólica de las llaves al Rey Carnestoltes, con chocolatada para todos los asistentes.

El acto central del fin de semana llegará el sábado 14 de febrero, a partir de las 18.42 h, con la celebración de la Rúa de Carnaval, que contará con la participación de 1.600 personas y 15 collas. Las carretelas se concentrarán en la calle de Sir Esteve Morell Scott y recorrerán varias calles del municipio hasta finalizar en la calle de Joan Maragall. La fiesta continuará por la noche con el Gran Baile de Carnaval en el Pabellón Municipal de Deportes, a las 23.30 h, con entrada previa.

Al día siguiente, el domingo 15 de febrero a las 17.00 h, la Sociedad El Fénix acogerá la pasarela infantil con animación y chocolatada. El Carnaval se cerrará el martes 17 de febrero con el entierro de la sardina, que saldrá de la plaza de la Iglesia Vieja y acabará en la plaza de Estudi con la entrega de los premios del Desfile de Carnaval 2026 y una sardinada popular. Como epílogo festivo, el municipio celebrará el 6.º Vermú Carnavalero el domingo 22 de febrero, en el Jardí del Castell.