Salou trabaja en la mejora del Mirador, la plaza de Cala Crancs y el Bosc de la Duna

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou está llevando a cabo varias actuaciones de mejora en diferentes espacios de Cap Salou. El alcalde, Pere Granados, acompañado de concejales y técnicos municipales, ha visitado esta semana el Mirador de Salou, el Bosc de la Duna y la plaza de Cala Crancs para conocer el estado de los trabajos y las intervenciones realizadas.

Con respecto a la plaza de Cala Crancs, el espacio ha sido recientemente renovado con la instalación de nuevos columpios y la mejora del parque infantil. También hay llevado a cabo una actuación de jardinería basada en la plantación de especies autóctonas, más adaptadas al entorno y con un menor consumo de agua, reforzando así el compromiso municipal con la sostenibilidad.

Cerámica modernista

Durante la visita, se han instalado en puntos estratégicos y visibles nuevas papeleras decoradas con cerámica modernista de Salou, en colores blanco y azul. Estas son similares a las que ya se pueden encontrar en diferentes calles del municipio, como la calle Barcelona o a la entrada del Ayuntamiento de Salou y del Patronato Municipal de Turismo de Salou.

Finalmente, el alcalde, los concejales y los técnicos municipales se han reunido con representantes vecinales de la zona, que han podido trasladar sugerencias e inquietudes. Al mismo tiempo, los responsables municipales han explicado algunos de los proyectos que se están trabajando actualmente para seguir mejorando estos espacios de Ningún Salou.