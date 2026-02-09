El Morell celebra la tercera plantación popular en el río Glorieta con más de una cincuentena de personas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este pasado sábado, más de una cincuentena de personas se reunieron en torno a la Granja dels Frares para participar en la tercera plantación popular del Morell, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Aurora. La actividad forma parte del proyecto 'Mejora y consolidación del bosque de ribera del tramo medio y bajo del río Glorieta', que impulsan conjuntamente con el apoyo de la Agencia Catalana del Agua (ACA), con el objetivo de recuperar y consolidar la vegetación de ribera y fomentar la participación ciudadana.

La jornada empezó con un desayuno popular y una breve presentación del proyecto, y contó con la presencia de varias autoridades, entre las cuales Josep Lluís Armenter, director del ACA, que quiso acompañar a los participantes y conocer de primera mano las actuaciones que se están llevando a cabo en el municipio. Acto seguido, voluntarios y asistentes se dirigieron a la confluencia entre el Francolí y el Glorieta, donde se desarrolló la plantación de árboles, arbustos y juncos. En total, se plantaron unos 300 ejemplares de 8 especies diferentes típicas de bosque de ribera. Además, todas las personas participantes se llevaron una bolsa con varios obsequios como recuerdo.

«El objetivo es implicar la ciudadanía del Morell y de municipios próximos en la recuperación del río Glorieta, a la vez que se la hace partícipe de un proyecto ambiental de largo recorrido», apunta a la concejala de Medio ambiente y de Granja y Francolí del Ayuntamiento del Morell, Èrika Moreno.

Esta acción forma parte de un proyecto más amplio de restauración fluvial, gracias al cual la Asociación Aurora ya ha efectuado tareas de erradicación de caña, eliminación de ailant y mantenimiento de zonas y plantaciones anteriores. Todo, combinando salud mental y naturaleza, ya que Aurora es una entidad social sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y defender los derechos.

Naturaleza, conciencia ambiental e inclusión social se dan la mano en un proyecto que tendrá continuidad a lo largo de todo el año, con el objetivo de consolidar la vegetación de ribera en diferentes ámbitos del río Glorieta y aumentar su biodiversidad.