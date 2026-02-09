Mario Téllez vuelve a la primera línea de la política y será el alcaldable de Vila-seca en Comú para el 2027

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Mario Téllez vuelve a la primera línea de la política. El que ya fue cabeza de lista de Vila-seca en Comú vuelve al frente de la formación para liderar un nuevo proyecto municipal y ser el alcaldable para las elecciones de 2027. La decisión fue ratificada por unanimidad en la asamblea del partido.

Téllez fue concejal del Ayuntamiento entre 2015 y 2023 y abandonó la primera línea institucional para centrarse en su actividad profesional como sociólogo y docente.

En esta nueva etapa impulsará un proceso de consulta vecinal basado en entrevistas presenciales, con el objetivo de coger el pulso al municipio y elaborar un análisis riguroso de la realidad local. El trabajo se desarrollará principalmente mediante el contacto directo con el vecindario, tanto en los barrios como en el espacio público.

El objetivo es alcanzar una muestra amplia y representativa, superando las 2.000 entrevistas. Las respuestas serán anónimas y los resultados se harán públicos, incluyendo una presentación abierta a la ciudadanía.

Este proceso servirá de base para la elaboración del programa electoral y para avanzar en la construcción de una nueva marca municipal, más arraigada en Vila-seca y abierta a la cooperación con plataformas ciudadanas, especialmente a los núcleos de la Pineda y la Plana, así como con el tejido asociativo, comercial y vecinal del municipio.

Téllez ha señalado que el objetivo del proyecto es «escuchar antes de proponer» y situar el conocimiento empírico y la participación ciudadana en el centro de la acción municipal.

Licenciado en Sociología, ejerce como docente de Ciencias Sociales y de intervención sociocomunitaria a la educación secundaria y a la formación profesional. Durante su etapa como concejal presidió el área de Educación, Deporte y Juventud del Consell Comarcal del Tarragonès. Ahora reanuda el compromiso público con más experiencia y perspectiva, con la voluntad de poner su trayectoria institucional y su formación académica al servicio del municipio.