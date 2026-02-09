Cancelaciones y cambios de billete en la alta velocidad que pasa por Tarragona

Los usuarios de la alta velocidad y de los alrededores madrileñas de la estación de Atocha han recibido con resignación la convocatoria de huelga ferroviaria que ha empezado este lunes y se alargará hasta el miércoles. Las cancelaciones y los retrasos han sido la tónica de la mañana.

«Voy a Barcelona, tenía un billete para la tarde y me lo han cancelado, así que me ha tocado reprogramarlo. Voy con tiempo; tal como están las cosas con los trenes, toca invertir prácticamente todo el día», decía Mario. «No sabemos qué pasará, hemos venido con tiempo y no hemos tenido casi información», explicaba otra usuaria. Mientras la huelga sigue, los sindicatos CCOO, UGT y Semaf han sido convocados a una nueva reunión con el Ministerio a las once de la mañana, en Madrid.