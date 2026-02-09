Bonificaciones del 30% en la tasa de basura para los canongins que utilicen el centro de reciclaje móvil

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de la Canonja ha aprobado una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos con el objetivo de avanzar hacia un sistema más justo, eficiente y sostenible. Esta modificación introduce una bonificación del 30% de la tasa de basura para las personas que hagan un uso responsable del servicio y utilicen el centro de reciclaje municipal.

La medida se enmarca en la normativa de residuos vigente, que establece la aplicación progresiva del principio de pago por generación, también conocido como tasa «justa». Este modelo promueve que quien separa mejor los residuos y contribuye a reducir la fracción resto asuma un menor coste del servicio.

La concejala de Medio Ambiente, Glòria Virgili, comenta que «el primer paso para avanzar en este nuevo modelo es fomentar el uso del centro de reciclaje municipal, especialmente para aquellos residuos que no disponen de contenedor específico de reciclaje en la vía pública». Por este motivo, la nueva ordenanza, vigente desde el 1 de enero de 2026, «establece una bonificación del 30% de la tasa de basura del ejercicio siguiente para las personas que acrediten un mínimo de tres aportaciones de residuos al centro de reciclaje municipal durante el año».

Pasaport verde

La bonificación puede suponer un ahorro económico significativo. Por ejemplo, una persona con una tasa anual de 250,68 euros (categoría 1 de calle) podrá obtener una reducción de 75,20 euros, pasando a pagar 175,48 euros el año siguiente. En el caso de una tasa de 187,30 euros (categoría 2 de calle), el descuento será de 52,64 euros, y el importe final quedará en 122,84 euros.

Para poder acceder a la bonificación, hay que disponer del Pasaporte Verde, el documento que permite registrar las aportaciones de residuos en el centro de reciclaje. Este pasaporte se puede recoger directamente en el centro de reciclaje municipal en la primera visita. Habrá que rellenar los datos básicos de la persona usuaria: nombre, dirección y referencia catastral del inmueble.

Cada vez que se haga una aportación de residuos, el personal del centro de reciclaje estampará un sello. Una vez obtenidos tres sellos, la persona propietaria de la vivienda o local tendrá que solicitar la bonificación antes del 31 de diciembre del año en curso, ya sea: presencialmente en el OMAC, o en línea, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.