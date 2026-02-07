Más de 50.000 personas disfrutan del Coso Blanco de Salou

El Coso Blanco de Salou se ha convertido en una de las noches más intensas del año en la capital de la Costa Daurada

El Passeig Jaume I de Salou ha vivido este sábado una de las noches más intensas del año con la celebración del Coso Blanco, que ha vuelto a congregar miles de personas a pesar de las bajas temperaturas y el tiempo inestable. Desde primera hora de la tarde, el municipio ya respiraba ambiente festivo con ríos de gente avanzando hacia el centro neurálgico de la rúa.

El espectáculo ha combinado luz, sonido y color con un montaje de gran formato que ha convertido el frontal marítimo en un escenario a cielo abierto. Cañones de confeti, efectos de humo, pantallas gigantes y una iluminación sincronizada con la música han acompañado el recorrido de los grupos participantes, que este año han vuelto a superar todas las expectativas de participación. Según los datos policiales, la afluencia se ha situado en torno a las 55.000 personas, una cifra nunca vista hasta ahora.

Les grupos, con la carroza que transporta a las Pubillas y l'Hereu al frente, han desfilado entre una multitud que no ha dejado de cantar y bailar. La banda sonora, con una mezcla de clásicos y éxitos actuales, ha animado a un público completamente entregado, transformando el paseo en una fiesta continua. Personajes fantásticos, referencias cinematográficas, figuras históricas y propuestas originales creadas especialmente para la ocasión se han dejado ver por el paseo.

Esta edición también ha sido marcada por la celebración de importantes aniversarios dentro de la fiesta, con grupos que han aprovechado la rúa para recordar décadas de participación en el Coso Blanco mediante carreteles espectaculares. A pesar de algunas incidencias técnicas puntuales, resueltas con rapidez, el ambiente no se ha visto afectado y la fiesta ha continuado sin interrupciones.

La segunda vuelta del recorrido ha incorporado nuevos elementos visuales, como bailarines de grandes dimensiones y figuras gigantes iluminadas, que han añadido un toque todavía más sorprendente al desfile. Con el paso de las horas, el suelo del paseo ha quedado completamente cubierto por una espesa capa de confeti, anunciando el tramo final de la celebración.

Cuando la rúa ha llegado a su final, el público ha ocupado el espacio central para dar paso a la tradicional batalla de confeti, uno de los momentos más esperados por familias y grupos de amigos. Un cierre apoteósico que confirma el Coso Blanco como una fiesta en constante evolución.