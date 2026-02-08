Diecisiete caballos purasangre ingleses compiten en las carreras del Cós de Sant Antoni en Vilaseca

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Cós de Sant Antoni, Elemento Festivo Tradicional de Interés Nacional, ha tenido lugar esta mañana en el circuito hípico del Parque de la Torre d'en Dolça. Más de 7.000 personas han seguido las tres carreras donde han participado un total de 17 caballos purasangre ingleses y donde se han repartido 30.000 euros en premios.

A pesar de que la mañana se iniciaba con 19 caballos inscritos para las carreras, al final los jueces han validado la participación sólo de 17 caballos llegados desde diferentes puntos de la península.

En la primera carrera de 1.700 metros de distancia, Premi Torre d'en Dolça, el ganador ha sido el caballo Katalina, de la cuadra Endika Arcentales y montado por el jinete José Gómez. La segunda carrera, Gran Premio Ayuntamiento de Vilaseca, con una distancia de 2.500 metros, el ganador ha sido el caballo Mauro, de la cuadra Mallow Gran Canaria y montado también por el jinete José Gómez.

Por último, la carrera Premio Patronato Municipal de Turismo de Vilaseca, de 1.700 metros, ha sido ganada por el caballo Super Lover, de la cuadra Carbial y montado nuevamente por el jinete José Gómez.

En una gran jornada festiva miles de personas han podido disfrutar de un gran ambiente deportivo y familiar vinculado al mundo de los caballos. Los profesionales, las autoridades, los propietarios y los aficionados en general que han asistido a las carreras, han querido destacar la excelente organización y el éxito un año más de las únicas carreras de caballos que se celebran en Cataluña.

Como se acordará, el pasado 18 de enero y a causa de los fuertes aguaceros que dejaron en malas condiciones el estado de la pista, el Ayuntamiento de Vilaseca, los jueces y comisarios del Jockey Club Español de Carreras de Caballos, así como los participantes a las carreras decidieron el aplazamiento del Cós.