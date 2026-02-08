El Cós Blanc para mascotas de Salou recauda 1.310 euros para las protectoras

Uno de los participantes de la segunda edición del Cós Blanc para MascotasAyuntamiento de Salou

El Moll de l’Espigó ha acogido este domingo al mediodía, la segunda edición del Cós Blanc para Mascotas, una actividad singular de la Festa Major d’Hivern que ha reunido centenares de personas en un ambiente festivo, familiar y solidario.

La iniciativa ha contado con la participación de varias protectoras y asociaciones del territorio, principalmente del Camp de Tarragona, y ha incluido un desfile de unos 40 perros disfrazados, mientras que muchas otras mascotas se han sumado a la jornada como público.

El acontecimiento, organizado por la Asociación Slot Salou con el apoyo del Ayuntamiento, se ha caracterizado por la creatividad, el humor y la complicidad con los asistentes, con participantes que han hecho pequeños trucos durante el recorrido.

1.310 euros de solidaridad

Al acto han asistido el alcalde de Salou, Pere Granados, la concejala de Bienestar Animal, Beatriz Morer, y otros miembros del consistorio, que han destacado la tarea solidaria de la iniciativa.

La jornada también ha tenido una vertiente de sensibilización: varias protectoras han presentado perros en adopción y han compartido sus historias para fomentar la tenencia responsable. Uno de los momentos más emotivos ha sido el recuerdo a un perro que tenía que participar disfrazado de Superman y que murió recientemente.

El concurso de disfraces, con una inscripción solidaria de cinco euros, junto con donaciones del público, el photocall solidario y la aportación directa de 500 euros de la Asociación Slot Salou, ha permitido recaudar un total de 1.310 euros destinados íntegramente a las entidades de protección animal. Durante el acto también se ha hecho un sorteo solidario con la rifa de una estancia en el camping Sangulí, adaptado para perros.

El jurado ha valorado la creatividad y la puesta en escena para otorgar varios premios a los mejores disfraces.

