Ingresa en prisión al presunto autor del homicidio en Vila-seca

El hombre de 51 años detenido por los Mossos d'Esquadra como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en Vila-seca ha ingresado provisionalmente en la prisión, según ha informado Diario de Tarragona. Los hechos sucedieron durante la noche del pasado domingo y la detención se produjo en Tarragona hacia las 04.30 horas, horas después de que el sospechoso se hubiera desplazado desde Vila-seca.

La víctima fue encontrada en una habitación del hotel situado en la avenida Ramon d'Olzina, en la zona de Ponent Vila Centric, con signos aparentemente de violencia. La Policía Local de Vila-seca se movilizó después de recibir el aviso del 112 y se coordinó con los Mossos d'Esquadra, que asumieron la investigación.

La División de Investigación Criminal (DIGO) de la Región Policial Campo de Tarragona ha abierto diligencias para aclarar las circunstancias del suceso, recogiendo pruebas e interrogando posibles testigos. Hasta ahora, no se han facilitado más detalles sobre la relación entre la víctima y el detenido ni sobre los motivos que condujeron al homicidio.