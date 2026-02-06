Detenido en Constantí un hombre por tráfico de marihuana durante un control conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Durante la mañana del 5 de febrero, efectivos de la Guardia Civil de Salou, en colaboración con la Policía Local de Constantí, detuvieron a un hombre de 29 años y nacionalidad italiana como presunto autor de un delito contra la salud pública. La intervención se llevó a cabo en un control conjunto de verificación fiscal en la carretera TV-7221, donde se localizaron grandes cantidades de marihuana en el vehículo del detenido.

Durante el operativo, los agentes encontraron en los asientos posteriores del vehículo varias bolsas envasadas al vacío con un total de 5,3 kilos de marihuana, valorados en unos 9.953 euros. Posteriormente, una inspección más exhaustiva a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Tarragona (UOPJ) permitió localizar un justificante de envío de una empresa de mensajería, que llevó a descubrir otro paquete con 5,5 kilos adicionales, valorados en 10.329 euros.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil y la Policía Local intervinieron más de 10 kilos de marihuana en total. Tanto el detenido como la droga decomisada fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tarragona, que instruye las diligencias correspondientes.

La Guardia Civil reafirma su compromiso de colaboración con otras fuerzas de seguridad, trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en la provincia de Tarragona.