La Canonja aprueba modificar el POUM para convertir un edificio municipal en equipamiento público

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de la Canonja, reunido en sesión ordinaria este jueves 5 de febrero de 2026, ha aprobado varios acuerdos relevantes vinculados al urbanismo, los servicios municipales y los equipamientos públicos. Entre los puntos más destacados está la aprobación inicial de la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que permitirá destinar el edificio de la calle Comte de Llar, número 6-8, a usos dotacionales de interés general.

El punto central de la sesión ha sido la aprobación inicial de la modificación puntual número 10 del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que permitirá calificar como equipamiento dotacional el edificio situado en la calle Comte de Llar, 6-8. Esta modificación urbanística tiene como objetivo poner en valor un inmueble de propiedad municipal y destinarlo a usos de interés general, adaptando el planeamiento vigente a las necesidades actuales del municipio.

La actuación permitirá regularizar urbanísticamente el edificio y facilitar su futura utilización como equipamiento público, reforzando así la red de espacios municipales al servicio de la ciudadanía y contribuyendo a una gestión más eficiente del patrimonio público. La aprobación inicial abre ahora el periodo de tramitación y exposición pública previsto por la normativa urbanística.

En el mismo Pleno, también se ha acordado iniciar el expediente de contratación del servicio de recogida de basura, limpieza viaria, recogida de voluminosos y textil, así como el servicio de centro de reciclaje y una campaña de comunicación asociada. Este nuevo contrato permitirá modernizar y mejorar la prestación del servicio, avanzando hacia un modelo más eficiente y sostenible en la gestión de los residuos municipales.

Asimismo, el Pleno ha aprobado inicialmente el proyecto del planetario digital en el Centro de Divulgación de Paleontología 'Mammuthus', un proyecto de carácter cultural, educativo y divulgativo que reforzará el papel del centro como equipamiento de referencia en la divulgación científica y ampliará la oferta cultural del municipio.

Finalmente, el Pleno también ha cogido conocimiento de la renuncia al cargo de concejala municipal de la señora Lidia Muñoz Granados, del grupo municipal socialista, presentada a finales del pasado mes de enero por motivos personales y profesionales. Lidia Muñoz, miembro del equipo de gobierno, ha estado al frente de las concejalías de Promoción Económica, Turismo y Hacienda desde junio de 2023, después de tomar posesión del cargo a raíz de las últimas elecciones municipales. Está previsto que en el próximo pleno ordinario, previsto para finales del mes de marzo, tome posesión la persona que la sustituirá.

Con estos acuerdos, el Ayuntamiento de la Canonja reafirma su compromiso con una planificación urbanística responsable, la mejora continua de los servicios públicos y la promoción de proyectos que contribuyen al desarrollo equilibrado y sostenible del municipio.