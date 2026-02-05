Detenido en Torredembarra como presunto autor de un delito de tráfico de drogas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La madrugada del 31 de enero, a las 3.00 h, la Policía Local de Torredembarra, en colaboración con Mossos d'Esquadra, detuvo un conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La intervención tuvo lugar después de que los agentes, en patrullaje preventivo, detectaran un vehículo que, al darse cuenta de su presencia, realizó maniobras evasivas en la antigua carretera de la Riera de Gaià.

El vehículo estaba ocupado por tres personas. Durante la identificación, uno de los ocupantes se mostraba muy nervioso y no sabía indicar su destino. En el interior se localizaron dos microondas y un televisor, que los ocupantes afirmaron que llevaban para vender al centro de reciclaje, e hicieron gestos para ocultar alguna cosa dentro del vehículo.

Se solicitó soporte a los Mossos d'Esquadra, y al comprobar la documentación del conductor, se constató que tenía antecedentes policiales, algunos relacionados con tráfico de drogas. Durante el registro personal, los agentes encontraron 105 euros en efectivo, una báscula de precisión y una bolsa con una sustancia blanquecina, presuntamente cocaína. En el interior del vehículo, se localizó un envoltorio mayor, también presuntamente de cocaína, y seis pastillas de colores blanco y azul.

El vehículo quedó inmovilizado y se comprobó que el conductor no disponía de permiso de conducir de la clase B. La investigación continúa abierta, y el detenido ha sido puesto a disposición judicial.