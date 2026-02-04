Salou adapta la movilidad para la celebración del Coso Blanco

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Salou se prepara para vivir este sábado 7 de febrero, a partir de las 19 h, una nueva edición del Coso Blanco, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio. Con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen desarrollo del acontecimiento, el Ayuntamiento ha previsto varios cambios en la movilidad, tanto los días previos como durante la jornada central de la fiesta.

Las modificaciones afectarán principalmente a la circulación y el estacionamiento en varios puntos del núcleo urbano, especialmente en torno al paseo Jaume I, epicentro del Coso Blanco.

Afectaciones a la circulación

El paseo Jaume I permanecerá cerrado al tránsito rodado del lunes 2 al lunes 9 de febrero para facilitar el montaje y desmontaje de las estructuras necesarias para la celebración.

En las calles transversales que conectan con la calle Mayor no se podrá estacionar durante este periodo. Para garantizar el acceso a los vecinos con aparcamiento privado, en estas vías se habilitará doble sentido de circulación, exclusivamente para estos casos.

Cambios puntuales de tráfico

El viernes 6 de febrero, de 12 a 13 h, la calle Barcelona quedará afectada al tráfico, desde la Vía Roma hasta el paseo Jaume I.

Sábado 7 de febrero, día del Coso Blanco, en la calle Mayor se prohibirá la circulación y el estacionamiento entre las 11 h y las 23 h.

se prohibirá la circulación y el estacionamiento entre las 11 h y las 23 h. El domingo 8 de febrero, entre las 18 y las 21 h, habrá afectaciones a la Vía Roma, desde la calle Ciutat de Reus hasta la plaza Francesc Macià y a la calle Barcelona, desde la Vía Roma hasta la calle Carrilet

Aparcamiento y transporte público

El Ayuntamiento recomienda hacer uso de los aparcamientos disuasivos gratuitos, que suman cerca de 4.000 plazas:

Zona 30 de Octubre – Emprius (3.000 plazas)

Elisabeth (410 plazas)

(410 plazas) Joan Fuster (310 plazas)

Todos estos espacios permiten acceder fácilmente a pie al centro de la fiesta. También hay disponibles aparcamientos de pago en Torremolinos, Pompeu Fabra, Berlín, Tauste e Islas Baleares.

Con respecto al transporte público, se han habilitado nuevas paradas a las líneas de autobuses interurbanos para facilitar los desplazamientos:

Sentido Salou-Cambrils : calle Mayor (delante del hotel Da Vinci ) y cruce con la calle del Mar

: calle (delante del hotel ) y con la calle del Mar Sentido Cambrils-Salou : paseo Miramar , ante la farmacia Besora

Ante la afluencia de público prevista, el consistorio pide respetar la señalización provisional y las indicaciones de los agentes, así como planificar los desplazamientos con antelación y utilizar las rutas alternativas habilitadas.