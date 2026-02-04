Entran a robar en un mítico local de Salou: los Mossos buscan a los ladrones

Los Mossos d'Esquadra investigan un robo en el interior de un mítico local de Salou, el House of Illusion, ubicado en la calle Espigó del Moll. El robo se produjo de madrugada, sobre las 04.00 h., cuando saltó el sistema de alarmas y de vigilancia y los propietarios, al detectar la presencia de desconocidos en el interior, avisaron a la policía.

Cuando llegaron los Mossos al local, los ladrones ya se habían marchado, pero pudieron confirmar que se había producido el robo, ya que se encontraron todo removido y lograron localizar el punto por el que entraron, por la ventana y haciendo palanca.

Al parecer, los ladrones consiguieron llevarse varios equipos de sonido e iluminación. Además, también intentaron forzar una caja registradora, pero no lo consiguieron. Los Mossos d'Esquadra mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos y encontrar a los ladrones.

El House of Illusion es un local que combina espectáculos de magia, teatro y comedia en directo con restaurante. Además, ofrece shows interactivos, bingo, actuaciones de circo y música en vivo.