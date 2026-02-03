Torredembarra impulsa la renovación de sus equipamientos deportivos con una inversión de más de 470.000 €

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ha recibido una subvención del Plan de Choque para la Modernización de Equipamientos Deportivos, impulsado por el Consejo Catalán del Deporte, que permitirá llevar a cabo una actuación integral en varias instalaciones municipales. El proyecto tiene un presupuesto total de 473.220,05 euros, de los cuales el 70% será financiado por la subvención y el 30% restante irá a cargo del consistorio.

Las actuaciones previstas tienen como objetivo principal mejorar la seguridad, la funcionalidad, la eficiencia energética y la accesibilidad de los equipamientos deportivos, dando respuesta a las necesidades, detectadas tanto por los usuarios como por las entidades deportivas locales.

El proyecto incluye tres actuaciones destacadas. En primer lugar, la sustitución e instalación de luminarias LED en el campo de fútbol, la pista de atletismo y las pistas de tenis y pádel, con una inversión de 209.661 €, que permitirá reducir hasta un 70% el consumo energético y mejorar notablemente la calidad lumínica y la seguridad.

En segundo lugar, la renovación integral del pavimento del Pabellón Municipal Sant Jordi, con un coste de 187.942,77 €, garantizando una superficie más segura, confortable y adaptada a la normativa vigente.

Finalmente, se llevará a cabo la insonorización del Caus, con una inversión de 75.616,28 €, con el objetivo de reducir el impacto acústico, mejorando la convivencia con el entorno vecinal y también el confort sonoro interior.

El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacado que «estas actuaciones son mejoras pensadas especialmente para los y las deportistas, pero también para el conjunto de la ciudadanía, ya que unos equipamientos deportivos modernos y seguros repercuten directamente en la calidad de vida del municipio».

Por su parte, la concejala de Deportes, Berta Castells, ha subrayado la importancia del ahorro energético asociado al proyecto, señalando que «esta modernización no sólo mejora las instalaciones, sino que también supondrá una reducción significativa del consumo eléctrico y del gasto municipal y una apuesta por la sostenbilitat».

El calendario previsto establece el inicio de las obras durante el año 2026, un desarrollo progresivo de las actuaciones a lo largo del 2027 y su finalización el año 2028