Junts impulsa la reforma de la nueva parada de autobús de Bonavista a través de los presupuestos municipales

La incidencia del grupo municipal permite poner fin a años de precariedad en un punto clave de l'N-340

El grupo municipal de Junts por Cataluña de Tarragona ha puesto en valor la puesta en funcionamiento de la nueva parada de autobús en l'N-340, en la entrada del barrio de Bonavista, una actuación largamente reclamada por el vecindario. La nueva infraestructura sustituye la antigua parada, conocida como «la cova», y ha sido posible gracias a la incorporación del proyecto en la negociación de los presupuestos municipales.

«La nueva parada es el resultado de una manera de hacer política útil: escuchar el barrio, llevarlo al presupuesto y asegurar que se ejecuta». Ha manifestado el portavoz de Junts, Jordi Sendra.

Esta mejora facilitará de manera notable la accesibilidad y la seguridad para trabajadores, estudiantes, familias, visitantes del Mercadet de Bonavista y turistas. El espacio contará con acera, conexión con carril bici e iluminación nocturna, garantizando unas condiciones dignas y seguras, para los usuarios del transporte público. Sendra recuerda que la antigua parada suponía un riesgo real, especialmente en días de lluvia, y obligaba familias con cochecitos y peatones a circular por la carretera.

A pesar de las mejoras, desde Junts señalan también la necesidad de completar la actuación con pasos de peatones semaforizados a ambos lados de la vía, para garantizar una seguridad llena en este punto de l'N-340.

«Cuándo Junts incide, pasan cosas. Y esta parada es un ejemplo claro: presupuesto, voluntad política y resultados. Defensar Bonavista es defender una Tarragona más justa y cohesionada», ha concluido Sendra.

