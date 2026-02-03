Denunciado por provocar un accidente grave en Torre, donde dio varias vueltas de campana

Imagen de cómo quedó el vehículo accidentado, donde el motor salió disparado fuera del chasis.Policía Local de Torredembarra

La Policía Local de Torredembarra ha imputado tres delitos a un conductor que circulaba bebido y causó un accidente grave la madrugada del 1 de enero. El cuerpo policía le imputa un delito por conducción temeraria, por conducir bajo los efectos del alcohol y por exceso de velocidad penalmente punible.

La madrugada del día 1, a las 06:52 horas, la Policía Local fue alertada por la Sala de Mando de los Mossos d'Esquadra de un accidente grave de tráfico ocurrido en la carretera de enlace con la autopista (antigua T-214). En el accidente se vio implicado un único vehículo tipo turismo, con dos personas ocupantes.

Según las primeras informaciones recogidas en el lugar de los hechos, el vehículo sufrió una salida de vía, impactó contra un talud y efectuó varias vueltas de campana, quedando finalmente parado en un campo de cultivo, a unos 125 metros del punto de salida de la vía.

A la llegada de las dotaciones de la Policía Local, el copiloto había podido salir del vehículo por sus propios medios, mientras que el conductor, un joven de 23 años, se encontraba inconsciente y atrapado en el interior del vehículo. Fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bombers para efectuar la extracción. Posteriormente, el conductor fue trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

Por autorización judicial, se practicó en el conductor una prueba de alcoholemia en sangre, con un resultado de 1,85 g/l, una tasa que multiplica por más de seis el límite permitido para conductores noveles y profesionales. La prueba indiciaria de sustancias estupefacientes resultó negativa.

A causa de la violencia del impacto y la magnitud de los daños, el motor del vehículo salió proyectado fuera del chasis. Por eso se solicitó la colaboración de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, que analizó los datos del sistema EDR (Event Data Recorder) del vehículo.

Según este informe, el vehículo circulaba como mínimo a 130 km/h en el momento del primer impacto, aunque previamente habría superado los 200 km/h, en una vía urbana limitada a 30 km/h, en curva cerrada, de noche y sin iluminación artificial.

A consecuencia del accidente, el conductor sufrió una herida en la cabeza con sutura y fractura de la mano derecha, mientras que el copiloto resultó con contusiones leves, sin necesidad de asistencia sanitaria.

Una vez finalizada la investigación, la Policía Local de Torredembarra ha instruido diligencias policiales por la imputación en el conductor de tres delitos contra la seguridad vial: conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol y exceso de velocidad penalmente punible. Las diligencias han sido trasladadas a los Juzgados del Vendrell.