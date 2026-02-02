Tres personas intoxicadas por una caldera en el Catllar

Los hechos pasaron en un domicilio de la Urbanización Cinc Estrelles.Google Maps

Tres personas han resultado heridas por intoxicación de monóxido de carbono en el Catllar el domingo por la noche. Los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso a las 20.41 horas y se desplazaron con una unidad hasta el domicilio de la calle Primera Avinguda de la Urbanización Cinc Estrelles.

Una vez allí, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ya se encontraba en el lugar atendiendo a tres personas. Preventivamente, se desalojó toda la calle y se cortó la circulación.

Según explica bomberos, la intoxicación se debería, posiblemente, al mal funcionamiento de una caldera. Ellos procedieron a hacer mediciones y a ventilar la vivienda afectada.

El SEM, por su parte, trasladó a los afectados con pronóstico menos grave a la cámara hiperbárica del Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi. El SEM activó cinco ambulancias.