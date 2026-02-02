Ya se sabe quiénes serán los conductores del Coso Blanco de Salou

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Coso Blanco de Salou empieza una nueva etapa este año con novedades destacadas en su conducción. Después de una larga trayectoria marcada por el carisma del mítico Juanma Hidalgo, el espectáculo de la lluvia de confeti mayor de Cataluña incorpora dos nuevas voces como speakers: Roberto Vara y Laura Jarque, que serán los encargados, de poner voz y ritmo al acto.

Roberto Vara, mago y presentador de Tarragona, cuenta con una sólida trayectoria conduciendo galas y espectáculos en directo. Destaca por su agilidad escénica, la capacidad de improvisación y el dominio del ritmo del escenario, con un estilo carismático y próximo que conecta fácilmente con el público.

Laura Jarque, actriz y bailarina también tarraconense, aporta frescor, expresividad y seguridad. Con experiencia en espectáculos de gran formato y acciones de calle, gestiona con naturalidad situaciones imprevistas y suma versatilidad gracias a su formación artística y a su experiencia como traductora.

Este cambio refuerza la apuesta del Coso Blanco para renovarse sin perder la esencia, incorporando talento del territorio para garantizar un espectáculo dinámico, próximo y a la altura de uno de los actos más emblemáticos de la Fiesta Mayor de Invierno.