SUCESOS
Homicidio en un hotel de Vila-seca: horas después detienen el presunto autor en Tarragona
La detención tuvo lugar ayer alrededor de las 04.30 horas en la ciudad de Tarragona y la víctima ha sido encontrada en una habitación de un hotel de la avenida Ramon d'Olzina
Agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido esta pasada noche en Tarragona a un hombre de 51 años, por su presunta relación con la muerte de otro hombre en Vila-seca.
La detención tuvo lugar ayer alrededor de las 04.30 horas en la ciudad de Tarragona, después de que el presunto autor de la muerte violenta se hubiera desplazado desde Vila-seca donde tuvieron lugar los hechos durante la noche.
Según ha avanzado ElCaso.com, la víctima la habrían encontrado en una habitación de un hotel situado en la avenida Ramon d'Olzina, el Ponient Vila Centric, con aparentes signos de violencia.
La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Camp de Tarragona ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del hecho.