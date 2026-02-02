Arranca el Carnaval en la Canonja con dos semanas llenas de fiesta y novedades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Canonja da el pistoletazo de salida a una nueva edición del Carnaval, una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo local, que del 3 al 17 de febrero llenará las calles y equipamientos municipales de actividades para todos los públicos.

Entre las pequeñas novedades de este año destaca el retorno del Velatorio fúnebre en el Castillo de Masricart, después de un par de años, así como la recuperación de los juegos tradicionales del Jueves Lardero, una iniciativa impulsada por la Asociación la Mulassa de la Canonja que quiere poner en valor las tradiciones populares del municipio.

Los actos se iniciarán el martes 3 de febrero con un Senalló de Cuentos especial de Carnaval en la Biblioteca Pública, pensado para calentar motores entre los más pequeños. El domingo 8 de febrero llegará uno de los momentos más esperados, con la entrada triunfal de Su Majestad Carnestoltes, que dará inicio oficial al Carnaval con pasacalle, pregón y la presentación de la Pulla de este año.

La semana continuará con propuestas como la visita del Carnestoltes en la Escuela, el Jueves Lardero con pasacalle, merienda y la recuperación de los juegos populares tradicionales, el Desfile Infantil de disfraces y una de las noches más animadas del Carnaval: el Baile y Concurso de disfraces, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero, en el Polideportivo Josep Canadell i Veciana.

El Baile de Carnaval ofrecerá música de todas las épocas, el espectáculo de CamaleÓN y muchas sorpresas. Además, se celebrará el concurso en los mejores disfraces individuales, de parejas y de grupos de hasta seis personas, con premios destacados. El precio de la entrada es de 2 euros y se podrán adquirir a partir del 5 de febrero, hasta completar el aforo, a través de la plataforma Codetickets y al Castillo de Masricart en el horario habitual de apertura.

El Carnaval culminará el domingo 15 de febrero con ela Magnífica Rúa de Carnaval, que llenará las calles de disfraces, colores y brillo, y el martes 17 de febrero con el Velatorio fúnebre, la lectura del testamento, el entierro y la crema de la Pulla, y el tradicional Mercado de la Sardina, que pondrá el punto final con las especialidades gastronómicas de todos los grupos y comparsas del Carnaval.

El Ayuntamiento de la Canonja anima a toda la ciudadanía a participar activamente del Carnaval y a disfrutar de una celebración que se consolida año tras año como una de las más arraigadas y participativas del municipio.