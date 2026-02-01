Salou celebra la XXXIX Trobada de Gegants con la participación de 30 colles

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Plaça de la Pau ha sido este domingo el escenario del XXXIX Trobada de Gegants, una cita emblemática de la Festa Major d'Hivern de Salou que ha reunido cerca de 30 colles portadoras de gigantes procedentes de varios puntos de la geografía española. La participación de un grupo de Navarra y de otra de Calvià ha aportado un carácter todavía más plural y de alcance estatal a la celebración.

A pesar del frío, la plaza se ha llenado de cultura popular, tradición y espíritu de hermandad, con centenares de personas disfrutando de un ambiente festivo que ha dinamizado el centro del municipio. La protagonista destacada de esta edición ha sido la Colla de los Gegants de Calvià, invitada especial en el marco de la hermandad que une Salou con el municipio mallorquín.

Mientras en el Passeig Jaume I tenía lugar el baile de sardanas con la Cobla Contemporánea, los grupos portadoras de gigantes se preparaban en la Plaça de la Pau para iniciar el pasacalle por las principales calles del municipio. A lo largo del recorrido, numerosos vecinos y visitantes han salido a la calle para aplaudir, fotografiar y compartir el paso festivo de los gigantes.

La llegada de los grupos al Passeig Jaume I ha sido recibida por el alcalde de Salou, Pere Granados, la concejala de Cultura, Júlia Gómez, el concejal de Cultura Tradicional, Marçal Curto, así como otros miembros del consistorio. La alcaldesa ha saludado protocolariamente a la concejala de Cultura de Calvià, Teresa Tena, que acompañaba la veintena de miembros del grupo mallorquín, liderada por el cap de colla Pol Méndez.

Después del baile conjunto de todos los gigantes participantes, ha tenido lugar el intercambio de obsequios institucionales. La concejala de Calvià ha entregado al alcalde una réplica del casco del rey Jaime I, mientras que Pere Granados le ha hecho entrega de una réplica del monumento al monarca que preside el Passeig Jaume I.

En su parlamento, el alcalde ha destacado que «actos como este ponen de manifiesto que nuestra cultura y nuestras tradiciones están bien vivas» y ha remarcado el papel fundamental de los grupos portadoras de gigantes en su preservación.

También ha agradecido especialmente la tarea de los Gegants de Salou en la organización del encuentro y ha tenido palabras de agradecimiento para el grupo de Calvià, municipio hermanado con Salou y unido históricamente por la figura del rey Jaime I, que zarpó del puerto natural de Salou el 5 de septiembre de 1229 hacia la conquista de Mallorca.

El alcalde también ha subrayado que esta ha sido la primera vez que los gigantes de Calvià participan en la Festa Major d'Hivern de Salou, después de que los Gegants de Salou tomaran parte en el encuentro portadora de gigantes de Calvià el pasado mes de septiembre. «Estos encuentros sirven para reforzar los lazos entre dos pueblos con un paralelismo histórico y también económico, especialmente en el ámbito turístico», ha afirmado.

Por su parte, Teresa Tena ha agradecido el trato fraternal recibo en Salou y ha destacado que la presencia en la fiesta mayor tiene como objetivo «cohesionar a la gente, hacer pueblo y disfrutar juntos de la cultura popular». Ha explicado que el grupo ha participado con 23 miembros y ha expresado la satisfacción por el gran ambiente vivido, invitando Salou a visitar Calvià, especialmente Santa Ponça, para seguir fortaleciendo los vínculos culturales e históricos entre los dos municipios.

Los caps de colla de los Gegants de Calvià y de los Gegants de Salou también han intercambiado obsequios como muestra de fraternidad. El encuentro, enmarcado dentro de la Festa Major d'Hivern de Salou, ha querido poner en valor las tradiciones del territorio y la cultura popular como elementos de cohesión social.

Una vez finalizado el acto, muchos de los asistentes no se han querido perder el tradicional Vermut de Festa Major, celebrado en el Envelat.