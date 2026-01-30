Vila-seca adjudica las obras del Cal·lípolis y empezará los trabajos en dos semanas

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Centro Experiencial Cal·lípolis de La Pineda empezará a cobrar vida en aproximadamente dos semanas, después de que el Ayuntamiento aprobara este miércoles en Junta de Gobierno la adjudicación de la primera fase de las obras. Durante el mes de febrero, los trabajos avanzarán en la construcción de la estructura del edificio y en los primeros acabados del Centro, con un presupuesto total de 8.232.000 euros. La empresa constructora será RCR Aranda Arquitectes, un taller creativo fundado en 1988 en Olot especializado en edificios sostenibles adaptados al paisaje natural.

La segunda fase corresponderá a las obras de urbanización externa de todo el equipamiento y a la museización del Centro, que también se adjudicarán próximamente. El edificio, de 2.000 metros cuadrados, se distribuirá en dos plantas, con espacios polivalentes para acoger actividades educativas, culturales y de ocio que «contribuyan a la mejora del valor paisajístico y medioambiental del frente de La Pineda».

El nuevo edificio estará rodeado por un gran pinar de casi 300 árboles, que se extenderá a lo largo de toda la parcela hasta llegar a la zona marítima. La intención es que la edificación ofrezca distintos refugios climáticos, aunque se pretende restringir el tráfico exclusivamente a vecinos, transporte público y usuarios del centro. Su uso como espacio municipal integrará una zona de aparcamiento para vehículos, autobuses y bicicletas.

También se prevé el mantenimiento de la duna natural que se genera frente al litoral marítimo para «reducir el impacto visual» de la estación de bombeo. Además, para favorecer el crecimiento del nuevo arbolado, se recuperará la duna original y se paliarán los efectos nocivos de los vientos directos del mar.

La propuesta contempla dos objetivos principales, centrados en la sostenibilidad de la zona y el reconocimiento de la villa romana de Cal·lípolis. El diseño del centro se enfocará en su integración paisajística y en la mejora del valor medioambiental del área de La Pineda, con un conjunto de «volúmenes» y formas arquitectónicas levantadas sobre una plataforma de 90 centímetros de altura, cubiertas por una capa vegetal envolvente en forma de cúpula en gran parte del perímetro.

Los espacios, interiores y exteriores, contarán con dos rampas accesibles y tres escaleras que conectarán con los espacios urbanos: el frente marítimo, el Parque dels Prats, la calle Amadeu Vives y la nueva Pineda.

Tecnología

El Centro Experiencial acogerá una variedad de actividades programáticas basadas en experiencias envolventes que «sumergirán» a los visitantes en el relato divulgativo del entorno y del espacio. El edificio incorporará «tecnologías de vanguardia» y de última generación en entretenimiento, como realidad virtual, experiencias inmersivas, realidad aumentada y nuevos formatos y contenidos basados en el medio ambiente, el patrimonio y el paisaje de Vila-seca.

El proyecto no solo contempla el museo, sino también la protección de un total de 37 hectáreas de humedales que se convertirán en una reserva natural donde se reintroducirán especies animales, con una transformación integral del núcleo de La Pineda. Entre los trabajos también se incluye la construcción de un dique de abrigo, paralelo a la playa dels Prats de La Pineda.