Salou suspende los actos al aire libre del sábado debido al fuerte viento

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Siguiendo las recomendaciones de Protección Civil de la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Salou ha decidido suspender todos los actos festivos al aire libre previstos para este sábado, 31 de enero, hasta las 18 horas, a causa del episodio de fuertes vientos anunciado.

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha activado la alerta naranja en toda la comarca del Tarragonès por la previsión de rachas de viento intensas, una situación que impide garantizar el desarrollo con seguridad de algunas de las actividades programadas durante el periodo de alerta. En este contexto, quedan anulados el torneo de petanca, la Cercavila i Ball de Lluïment del Seguici Festiu y el Salta Xic’s.

Sin embargo, algunos actos se mantienen con modificaciones. La recepción del alcalde y de la corporación municipal a las entidades y asociaciones salouenses se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salou, manteniendo el mismo horario, a las 13 horas, así como la ambientación musical a cargo del grupo Blue Alley Quintet. En el marco de este acto, la Mulassa de Salou realizará un baile protocolario y, posteriormente, se ofrecerá un aperitivo a los asistentes en el vestíbulo del Ayuntamiento.

Las condiciones meteorológicas también obligan a introducir cambios en actividades de larga duración. En este sentido, la Feria Xic's, ubicada en la plaza de las Comunidades Autónomas, permanecerá cerrada hasta las 18 horas, y queda anulada la inauguración del parque inflable Funbox Salou. La posible apertura de estas actividades quedará condicionada a la evolución del episodio meteorológico y a las indicaciones que pueda emitir Protección Civil.

Las actividades programadas en espacios interiores, así como aquellas previstas fuera del periodo de alerta, se mantienen en su horario habitual. El Ayuntamiento de Salou trabaja para reprogramar los actos cancelados y agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía ante unos cambios que responden exclusivamente a criterios de seguridad.