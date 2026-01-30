Salou estrena la Fiesta Mayor de Invierno con humor y una setentena de actos

Edu Soto protagonizó este jueves por la noche en el Teatro Auditorio el pregón que dio el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor de Invierno de Salou.GERARD MARTÍ

Adam Diaz Garriga

La Fiesta Mayor de Invierno arrancó la noche de este jueves en el Teatro Auditorio de Salou (TAS), el escenario donde se llevó a cabo el pregón de las primeras fiestas del 2026 con un recinto que se llenaba para disfrutar del inicio de las celebraciones. La festividad de invierno será la que más entidades acumule participando este año, incluido uno de los actos que traerán a más visitantes al municipio: el desfile de Coso Blanco durante el primer sábado del mes de febrero, el día 7.

«Es la fiesta más conocida y concurrida, un espectáculo convertido en la manifestación y la esencia de Salou», afirmaba el alcalde de Salou, Pere Granados. El actor Edu Soto fue el principal protagonista de la velada después de llevar a cabo el pregón y ser nombrado como embajador de Salou, firmando el libro oficial para dejar constancia de su paso por las fiestas. «Es muy bonito ir a un sitio que no conoces y sentirte como en casa», resaltaba Soto.

El discurso del actor se llenó de improvisación y sinceridad, señalando los perjuicios de la inteligencia artificial en la comedia y la humanidad. «Nunca había estado en Salou, pero ya es una gran casa», exclamó Soto. Además, el profesional hizo mención del hecho de que «todavía no ha sido pregonero de su pueblo, Martorell», pero si de Salou: «Si vengo a Salou por primera vez, lo hago por la puerta grande», bromeaba Soto. El pregonero finalizó con un canto improvisado de la canción Stand By Me, que levantó a todo el público antes de recibir la placa conmemorativa del municipio y encender la traca inaugural de las fiestas.

Los bailes de fuego culminaron el acto con más de un centenar de espectadores observando el espectáculo, aunque la noche continuó con la Noche del Humor y el monólogo Más vale solo que ciento volando, interpretado por el mismo actor.

En relación con las fiestas, que empezarán este viernes con los primeros actos en las calles de Salou con la XII edición del Skate Party!, el alcalde salouense destacó que ahora «es el momento idóneo» para celebrar. «A causa de la economía local, es el momento en que los salouenses y salouenses pueden dedicarse a la celebración», expresaba Granados. «Tenemos una fiesta mayor que profundiza en el sentimiento de pertenencia», añadió el alcalde.

Las calles de la villa vivirán las fiestas hasta el 8 de febrero con más de una setentena de actos, que se extenderán desde actividades para niños, tertulias radiofónicas, el desfile o talleres gastronómicos.