Dos mujeres heridas durante el incendio de una cocina en un piso de la Pineda

Dos mujeres resultaron heridas jueves por la noche durante un incendio en la Pineda (Vila-seca). Los hechos pasaron a las 19.58 horas y se desplazaron hasta el número 77 del paseo Pau Casals cinco unidades terrestres de los Bombers de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Según explica bomberos, el fuego se encontraba en una sartén en la cocina de un tercer piso. Este va quedado afectado por el humo, así como la escalera del edificio Athinea de seis plantas y los inmuebles superiores. El incendio no ha causado daños estructurales.

El Sistema d'Emergències Mèdiques atendió a dos mujeres por este incendio y las cuales fueron trasladadas en estado menos graves al Hospital Santa Tecla.