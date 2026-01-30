Altafulla acoge este domingo la 14.ª edición de la Marxa Castells – Costa Daurada

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Altafulla será el escenario, este domingo 1 de febrero, de la 14.ª edición de la Marxa Castells Altafulla – Costa Daurada, una cita deportiva plenamente consolidada que ha vuelto a colgar el cartel de completo. Con más de 1.400 participantes inscritos, la prueba se confirma como una de las referencias del calendario deportivo a la naturaleza y como un acontecimiento estrechamente vinculado al territorio del Baix Gaià.

Los datos de inscripción ponen de manifiesto el fuerte arraigo territorial de la Marxa Castells: el 64,6% de los participantes provienen de la demarcación de Tarragona, mientras que el 28,2% son de la provincia de Barcelona. Con respecto al perfil de los inscritos, más del 75% tienen entre 35 y 64 años, hecho que evidencia una elevada participación de un público adulto y fiel a este tipo de acontecimientos.

La participación femenina vuelve a ser una de las notas destacadas de la prueba, con un 51,8% de mujeres, alcanzando un equilibrio casi perfecto entre géneros. En cuanto a las modalidades, la Marcha de 16 km es la más escogida, con un 53% de los inscritos, seguimiento de la Marcha de 26 km (28,6%), con una presencia también relevante de las pruebas de trail.

La Marxa Castells ofrece recorridos de 16 y 26 kilómetros, en modalidades de marcha y trail, que transcurren por los paisajes más emblemáticos del Baix Gaià, entre caminos históricos, espacios naturales y elementos patrimoniales como la playa de Tamarit, el Mèdol, el Castillo de Ferran, el Castillo del Catllar o el Castillo de Altafulla.

La salida de las diferentes modalidades tendrá lugar a partir de las 9.00 h desde el Parque del Comunidor. La entrega de dorsales se hará el sábado por la tarde y domingo por la mañana en el Centro de Entidades de Altafulla, aunque la organización recomienda recogerlos el sábado para evitar aglomeraciones. Los primeros 500 participantes que recojan el dorsal recibirán un detalle adicional.

Más allá de la vertiente deportiva, la prueba se ha convertido en una fiesta del deporte al aire libre, con un ambiente de convivencia y hermandad que culminará con una botifarrada popular, música y actividades en el Parque del Comunidor.

La Marxa Castells mantiene su carácter pet friendly, permitiendo la participación con perros y reforzando su espíritu inclusivo y familiar. Además, entre todas las personas inscritas con mascota se sorteará un año de pienso gratuito, gracias a la colaboración de Domingo Veterinaris.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Altafulla, Àlex Cañas, ha valorado muy positivamente estas cifras y ha destacado que «la Marxa Castells es un ejemplo de éxito de un modelo de deporte vinculado a la naturaleza, al patrimonio y al territorio, que año tras año crece de manera sostenible».