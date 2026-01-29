Torredembarra abrirá la nueva piscina municipal cubierta el 9 de febrero

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La piscina municipal cubierta de Torredembarra abrirá al público el próximo 9 de febrero, una vez finalizadas las obras de cubrimiento y climatización que permitirán disponer de una instalación moderna, eficiente y operativa durante todo el año. Antes de la apertura general, a partir del 3 de febrero, se llevará a cabo una fase de pruebas con un grupo de control formado por usuarios con abono y entidades deportivas, con el objetivo de verificar el funcionamiento del equipamiento en condiciones reales de uso.

Esta mañana, el alcalde de Torredembarra, Vale Pino, acompañado del concejal de Servicios Técnicos, Raúl García; la concejala de Deportes, Berta Castells, y el concejal de Urbanismo, Javier Perellón, han visitado las instalaciones. El alcalde ha remarcado que se trata de una obra compleja que supone «un cambio radical» y una mejora significativa en la calidad y la oferta del servicio.

La concejala de Deportes ha explicado que este viernes se desmontará la carpa provisional de la piscina antigua y que la apertura se hará de manera gradual para facilitar la adaptación de los cerca de 400 usuarios actuales entre abonados, entidades y participantes a los cursillos, que se reanudarán el 16 de febrero.

Un equipamiento moderno y eficiente

Les obras han incluido el cubrimiento y la climatización del vaso, la reforma del acceso principal, la creación de un claustro exterior que conecta los dos volúmenes del edificio, la instalación de placas fotovoltaicas y un sistema de recogida de aguas pluviales. El proyecto mantiene un único vaso, con una profundidad de entre 1,20 y 2,20 metros, e incorpora nuevos espacios de recepción, vestuarios, salas polivalentes, enfermería, almacenes y salas técnicas.

La piscina dispone de un sistema de desinfección salina, más suave y respetuoso con la piel y los ojos, y queda cubierta con una estructura en que combina cierres interiores de madera y acero lacado en el exterior.

El equipamiento cuenta con una superficie útil de 3.607 m² y una superficie construida de 4.201 m². La lámina de agua es de 412,5 m², con un aforo máximo de 207 personas en el vaso y una ocupación total permitido de 511 personas según la normativa de prevención de incendios.

Evolución de las obras

Las obras se iniciaron el 19 de febrero de 2024 con un presupuesto inicial de 2,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 41 semanas. Durante la ejecución se han producido modificaciones técnicas y ajustes que han comportado un incremento del presupuesto hasta los 2,86 millones de euros y un retraso acumulado de unos ocho meses.

Ante los incumplimientos reiterados de los plazos, el Ayuntamiento anunció el pasado octubre el inicio de acciones legales contra la empresa constructora y la dirección de obra. Con la certificación final se determinarán los importes definitivos y, si procede, las penalidades correspondientes.