Denuncian a un camionero por deslumbrar a otro con un puntero láser en la AP-7 en Roda

Los Mossos d'Esquadra denunciaron el pasado domingo a un camionero que deslumbró otro con este puntero láser mientras conducía por la AP-7 en Roda de Berà. El conductor también fue denunciado por conducción temeraria.

Los hechos se remontan a las 12.45 h, en la autopista AP-7, en el punto kilométrico 228, en el término municipal de Roda de Berà. En aquel momento, un camionero llamó al teléfono de emergencias 112 alertando de los hechos, ya que ponía en riesgo la seguridad vial. La acción se debía a que los dos habían tenido una discusión anteriormente.

A raíz del aviso, una patrulla policial inició las gestiones correspondientes y localizó el vehículo implicado en el polígono industrial de Constantí. Se levantó el acta correspondiente y se procedió a la intervención del puntero láser utilizado.

Según explica la policía catana este tipo de conducta está tipificada como infracción muy grave, ya que el uso intencionado de láseres, haces de luz o dispositivos similares para deslumbrar conductores o pilotos puede provocar distracciones graves, accidentes de tráfico o situaciones de peligro para la circulación.

De acuerdo con la normativa vigente, esta infracción puede comportar sanciones económicas muy elevadas, con multas administrativas que oscilan entre los 30.001 € y los 600.000 €, en función de la gravedad de los hechos y del riesgo generado.