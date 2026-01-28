Edu Soto: «El pregón no es un monólogo, es compartir el orgullo de un pueblo»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Edu Soto será mañana jueves el protagonista del inicio de la Fiesta Mayor de Invierno 2026 de Salou con la lectura del pregón, que tendrá lugar a las 20 h en el Teatro Auditorio. El actor, humorista y cantante dará el pistoletazo de salida a la celebración con un discurso que concibo como un acto de complicidad con el público y con el municipio, más allá del humor, y que quiere convertir en una experiencia compartida con los vecinos y vecinas de la ciudad.

Soto explica que asumir el papel de pregonero comporta una responsabilidad especial, ya que no se trata sólo de dar risa, sino de participar de una fiesta con un fuerte componente emocional e identitario. Según él, el pregón genera un ambiente familiar que hace sentir al invitado como un hijo adoptivo del municipio, un hecho que valora especialmente, ya que nunca ha ejercido este rol en su propia ciudad.

El artista tiene una imagen muy vinculada a Salou, que asocia al verano, la playa y un ambiente vital y atractivo, y considera que ser pregonero de una fiesta mayor de invierno es una oportunidad para conectar con el pueblo y reivindicar la celebración como un espacio de evasión, disfrute y encuentro colectivo que sólo se vive una vez al año.

Una vez finalizado el pregón, a las 22.30 h, Edu Soto continuará la velada con el espectáculo ‘Más vale solo que ciento volando’, un monólogo que lleva en gira desde hace catorce años y que combina humor, improvisación, música y participación del público. El humorista define la propuesta como una hora de recreo pensada para dar risa y desconectar, con un formato que va más allá del monólogo convencional.

En el ámbito profesional, Soto se encuentra en un momento de tranquilidad, con dos espectáculos en gira que le permiten vivir su carrera con estabilidad, después de años marcados por la incertidumbre propia del sector. Paralelamente, también está dedicando más tiempo a la música, una vertiente artística que siempre ha formado parte de su trayectoria y que ahora desarrolla con un proyecto musical propio.

Finalmente, el pregonero hace un llamamiento a la participación de la ciudadanía, recordando que la fiesta sólo tiene sentido si el pueblo está presente. Para Edu Soto, el pregón es un acto colectivo pensado para los salouenses y salouenses, y sin su complicidad, asegura, no hay fiesta posible.