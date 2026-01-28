Se asusta al ver a los Mossos en un hotel de Salou y lanza bolsas de marihuana por la ventana

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre en un hotel de Salou que, al ver a los agentes, se asustó y lanzó bolsas de marihuana por la ventana. Los agentes se desplazaron al hotel para comprobar si se alojaba otro hombre que tenía una orden de detención vigente.

Así pues, pese a que no era la persona que los Mossos buscaban, los agentes no se fueron de vacío de la zona, ya que, gracias al nerviosismo que generó su presencia en el hotel, lograron intervenir 14,5 kilogramos de droga y detener al hombre por un delito de tráfico.