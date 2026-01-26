La pastelería Cal Jan de Torredembarra, premiada como la mejor pastelería de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La pastelería Cal Jan, de Torredembarra, ha sido elegida como la mejor del Camp de Tarragona y les Terres de l’Ebre tras recibir la Fava d’Or 2026, uno de los galardones más prestigiosos de Cataluña. Además, su reconocimiento con la Fava de Cacau la sitúa oficialmente entre las 50 mejores pastelerías del año en toda la región, consolidando su reputación dentro del panorama dulce catalán.

El galardón se ha entregado durante la gala que ha tenido lugar este fin de semana en Sant Vicenç dels Horts, en el marco de la Muestra Internacional de Pastelería, un evento de referencia que reúne cada año a profesionales, maestros pasteleros y especialistas del mundo dulce. El jurado ha valorado la calidad del producto, el dominio técnico y una trayectoria coherente que combina tradición artesanal e innovación.

Este nuevo reconocimiento se suma a un palmarés de primer nivel que ha dado proyección internacional al obrador de Torredembarra. Entre sus logros destacan el premio al mejor panettone de chocolate de España en 2021 y 2025, el subcampeonato mundial de panettone de chocolate en 2023 y el tercer puesto mundial en la categoría de panettone clásico ese mismo año.