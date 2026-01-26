El Morell y la Asociación Aurora organizan la 3.ª plantación popular en la Granja dels Frares

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Morell y la Associació Aurora han preparado para el próximo 7 de febrero la tercera plantación popular al entorno natural de la Granja dels Frares. La iniciativa recibe el apoyo de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), en el marco de la línea de subvenciones para actuaciones de recuperación de riberas y de mejora del estado ecológico en zonas húmedas en el Distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Además, la oficina de Europe Direct Tarragona también colabora con el acontecimiento.

Está previsto que el acontecimiento empiece a las 10 horas, con la confirmación de inscripciones y un desayuno popular en la Granja dels Frares. Media hora más tarde se prevé la presentación de la actividad y, a las 10.45 horas, el inicio de la plantación. Asimismo, y aprovechando la ocasión, se podrán visitar la nave y la torre de la Granja dels Frares para ver las obras de restauración y mejora.

Con respecto a la plantación, que tendrá lugar en el río Francolí, en concreto en la confluencia entre el Francolí y el Glorieta, contempla dos ámbitos de plantaciones: uno de árboles y otro de arbustos y juncos. En total se plantarán 288 especies típicas de bosque de ribera de 8 especies diferentes.

El objetivo de todo es involucrar los morellencs, así como los vecinos de poblaciones próximas, en la recuperación del río Glorieta y, al mismo tiempo, hacerlos partícipes de todo el proyecto. Aquellas personas que quieran participar en la jornada tienen que formalizar una inscripción a través de la página web del Ayuntamiento del Morell, www.elmorell.cat, o bien llamando en el teléfono de la Asociación Aurora, el 977 52 02 05 (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 15 a 16.30 horas). También estará la opción de inscribirse el mismo día de la actividad, en el espacio que se habilitará en la Granja de los Frailes.