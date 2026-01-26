La Canonja celebra los 10 años de la Asociación Juvenil Mico con una programación especial para el 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Asociación Juvenil Mico de la Canonja ha llegado a su 10.º aniversario y lo ha celebrado con la presentación de las novedades y la programación especial prevista para este 2026. El acto tuvo lugar el sábado 17 de enero en la Sala Noble del Castillo de Masricart, dentro de la Fiesta Mayor de Invierno, y sirvió para hacer balance de la trayectoria de la entidad y avanzar los principales proyectos de futuro.

El presidente de la asociación, Joel López, repasó los momentos más destacados de estos diez años, desde los inicios hasta hitos como la constitución formal de la entidad o la presentación del nuevo Mico, en el 2021, y de la Mica de la Canonja, en el 2024. Durante el acto también se puso en valor la implicación de la juventud canongí y el papel de la cultura popular. A continuación, se dio a conocer el logotipo del 10.º aniversario y el lema «10 años y queremos más», que resume el espíritu de continuidad y crecimiento de la asociación.

El aniversario contará con un total de once actos a lo largo del año. El primero será el próximo 31 de enero con «El retorno del Mico Antiguo», un pasacalle conmemorativo. La programación incluye también iniciativas como la venta de piruletas de chocolate para|por Pascua, una gincana familiar, una mesa redonda con entidades del municipio y una exposición conmemorativa, así como ediciones especiales de actos consolidados como el Sarau del Mico o la Mico Farra, que llega a la quinta edición.

Entre las novedades destacadas, la entidad presentó el nuevo vestuario de los portadores y portadoras de los gegantons y la creación de la Banda del Mico, la nueva formación musical propia. El acto cerró con unas palabras de la concejala de Festes, Glòria Virgili, y un refrigerio con concierto a cargo de la Banda del Mico. La programación completa se puede consultar a las redes sociales de la entidad.