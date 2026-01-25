Salou apuesta por los drones para la limpieza de los equipamientos municipales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha puesto en marcha una prueba piloto innovadora de limpieza de equipamientos municipales con drones, una iniciativa pionera que permite reforzar la salubridad de los edificios y mejorar la conservación, especialmente en aquellos puntos de difícil acceso, como los cristales en altura.

Les primeras pruebas se han llevado a cabo el pasado viernes en el Centre Cívic de Salou y al Teatre Auditori de Salou (TAS), y se han ampliado también en la Escuela Municipal de Música.

En todos estos espacios se ha utilizado un dron equipado con un sistema de limpieza a presión, controlado por el mismo personal de limpieza de los equipamientos, que permite actuar en altura sin necesidad de utilizar plataformas elevadoras ni otras herramientas auxiliares.

Esta tecnología facilita el acceso a zonas complejas y permite una limpieza más rápida, precisa y eficiente. Al mismo tiempo, contribuye de manera significativa a mejorar la seguridad laboral, ya que reduce los riesgos asociados a los trabajos en altura y evita el contacto directo de los operarios con productos químicos.

Si los resultados de la prueba piloto son satisfactorios, el Ayuntamiento prevé extender el uso de este sistema de manera regular a otros equipamientos municipales, como el edificio Consistorial o la Biblioteca Municipal, con el objetivo de garantizar una mejor conservación de los edificios públicos y optimizar los recursos disponibles.