El Ayuntamiento de Salou desmiente las acusaciones de CSIF sobre una supuesta parálisis en el anexo laboral a la Policía Local

Los concejales de Recursos Humanos, Yeray Moreno (PSC), y de Seguridad Ciudadana, Sebastià Domínguez (ERC), del Ayuntamiento de Salou, han desmentido de manera rotunda las acusaciones formuladas por el sindicato CSIF sobre una supuesta parálisis en la negociación del anexo laboral y un presunto incumplimiento en el pago de la nocturnidad a la Policía Local de Salou. El Gobierno municipal asegura que no existe ninguna parálisis y que el proceso de negociación sigue avanzando dentro de los plazos y los procedimientos legales establecidos.

El concejal de Seguridad Ciudadana ha aclarado que la negociación «no está parada en ningún caso», sino que sigue su curso conforme a la normativa vigente, pendiente de la aprobación inminente de la nueva RLLT y la VLT en sesión plenaria, hecho que tiene que permitir definir la estructura general y dar cobertura jurídica a determinadas demandas, entre ellas la nocturnidad. «No es cierto que no se haya adelantado ni que no haya voluntad de avanzar; hay un procedimiento legal que hay que respetar», ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Recursos Humanos ha manifestado que la Mesa General de Negociación no ha acordado nunca lo que sostiene el CSIF, en relación con un supuesto pago de la nocturnidad con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2026.

Igualmente, ha desmentido que la empresa externa encargada de la Valoración de los Puestos de Trabajo haya concluido que la nocturnidad se tenga que negociar al margen del proceso de actualización del anexo laboral.

El Gobierno de Salou ha remarcado que el CSIF es plenamente consciente de la situación real, sabe que dispone de fecha y hora para reunirse con el alcalde de Salou, Pere Granados, y que existen canales abiertos de diálogo.

A pesar de eso, lamenta que el sindicato opte por «alimentar una polémica inexistente y construir un relato que no responde a la realidad, con una actitud que perjudica la imagen de la Policía Local y también la del municipio de Salou».

Con respecto a las acusaciones sobre un supuesto deterioro del clima laboral y una fuga de efectivos hacia otros cuerpos policiales, el concejal de Recursos Humanos ha afirmado que «esta imagen no se corresponde con la realidad», y ha recordado que un agente de nueva incorporación a la Policía Local de Salou cobra más y hace menos horas que un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. En este sentido, ha advertido que insistir en este discurso sólo contribuye a desprestigiar injustamente el cuerpo policial y el trabajo que desarrolla.

El Gobierno municipal ha reiterado finalmente su «voluntad firme de diálogo, negociación y mejora continua, siempre desde el respeto a la legalidad, la transparencia y la responsabilidad institucional», y ha hecho un llamamiento al «rigor y a la lealtad para preservar el prestigio de la Policía Local y la imagen de Salou».